«Возможно всё»: Сергей Лазарев устроил милый сюрприз нижегородским школьникам

Сергей Лазарев исполнил желание выпускников из Нижнего Новгорода. Певец внезапно появился на последнем звонке в школе № 47. Об этом сам артист рассказал в соцсетях.
За несколько недель до праздника одиннадцатиклассники записали видеоролик, в котором пригласили артиста на торжественную линейку. Школьники рассчитывали на удачу: в эти дни у Лазарева как раз были запланированы концерты в Нижнем Новгороде.
Неожиданно для ребят приглашение сработало. Певец пришёл на последний звонок, пообщался с выпускниками, сфотографировался с ними и исполнил песню «В самое сердце». Лазарев даже произнёс небольшую речь, пожелав всем успехов и удачи на новом жизненном этапе.
«Ребята ждали, верили, готовились и вели обратный отсчёт каждый день! Если очень чего-то хотеть, верить, прикладывать усилия, то возможно всё! Пусть сегодняшний день будет тому доказательством для всех», — написал артист в соцсетях.
Сергей Лазарев выступит в Калининграде 13 и 14 июля. Концерты пройдут в ДС «Янтарный». Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».