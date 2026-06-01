В минтуризма ответили противникам шезлонгов на пляжах Калининградской области

Для любителей отдыхать «по-старинке» в Калининградской области по-прежнему есть пляжи, на которых обеспечена безопасность, но нет инфраструктуры. Об этом напомнил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, отвечая на вопросы журналистов. Речь шла о пляжах в Мечниково и у арт-деревни «Витланд» в Балтийском районе.
«Это тот самый запрос мы выполняем тех людей, которые нам пишут в комментариях: “Зачем вы поставили шезлонги? Мы привыкли лежать на полотенцах”. Вот на этих пляжах можно лежать на полотенцах по-старинке. При этом безопасность там обеспечена», — отметил Ермак.
По его словам, всего в Калининградской области 13 официальных морских пляжей и 19 пляжей, которые находятся вне приморских муниципалитетов. Их протяжённость за минувший год практически не изменилась.
Власти Балтийского городского округа ведут переговоры с собственниками арт-деревни «Витланд» по вопросу благоустройства местного пляжа, однако достигнуть необходимых договорённостей пока не удаётся.