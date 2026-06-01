РИА Рейтинг: волгоградские семьи с 1 ребенком могут откладывать по 55 тысяч в месяц

Рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей возглавили Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Магаданская область. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе в семьях с двумя детьми после минимальных расходов, по версии составителей исследования, в прошлом году оставалось 141365 рублей. Замыкают список по уровню благосостояния семей Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария. В частности, в Ингушетии семьям с двумя детьми не хватает 13361 рубля после вычета необходимых трат. Однако эксперты подчеркнули, что в регионах с отрицательным денежным остатком источником доходов является натуральное хозяйство, индивидуальное предпринимательство, другие виды трудовой деятельности, а в ряде случаев имеют место «серые» зарплаты.