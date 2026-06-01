На Байкале стартует первая за десятилетия экспедиция по изучению нерпы

УЛАН-УДЭ, 1 июня. /ТАСС/. Ученые отправятся в первую за последние десятилетия масштабную экспедицию по изучению байкальской нерпы. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда «Озеро Байкал».
«3 июня на Байкале стартует уникальная экспедиция по изучению нерпы: впервые за несколько десятилетий ученые побывают во всех основных местах обитания редкого животного. В ходе масштабной работы семь участников экспедиции — ученые Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова — исследуют побережье Байкала и составят актуальную карту летних залежек нерпы», — сообщили в пресс-службе, добавив, что общий бюджет проекта превышает 20 млн рублей.
Полученные данные позволят сравнить тюленей из разных частей Байкала по параметрам здоровья и перемещениям, оценить внутривидовые различия и состояние популяции в целом. На основе результатов ученые разработают научно обоснованные рекомендации по снижению влияния туризма и других антропогенных факторов на жизнь тюленей. «Эти рекомендации будут представлены профильным ведомствам, которые отвечают за Байкал и его обитателей на всех уровнях», — говорится в сообщении.
Уникальная экспедиция.
Экспедиция продлится не менее 25 дней. Ее участники предполагают, что речь пойдет не менее чем о десяти точках изучения нерпы. Будут задействованы квадрокоптеры — они помогут ученым с воздуха наблюдать, фиксировать и затем анализировать места обитания нерпы, численность особей и поведение. Также ученые проведут опросы местных жителей.
«Несколько десятков нерп — не менее 20 животных — будут отловлены. Исключительно гуманным бережным и не травмирующим способом. Это необходимая мера для установления на тюленей спутниковых передатчиков. Таким образом ученые смогут в реальном времени отслеживать пути миграции особей, — пояснили в пресс-службе Фонда “Озеро Байкал”. — Комплексная оценка здоровья нерп станет возможной благодаря анализу биологических проб. Ученым предстоит долгий кропотливый сбор крови, шерсти и вибриссов тюленей».
После завершения полевого этапа все собранные материалы будут переданы в лаборатории Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова. Результаты экспедиции позволят подвести итоги программы изучения нерпы, начатой Фондом «Озеро Байкал» в 2018 году, и определить задачи на следующие пять лет.
«До сих пор наша работа была сосредоточена преимущественно на Ушканьих островах. Теперь мы впервые выходим на изучение этого уникального животного по всей акватории озера. Нерпа может называться видом-индикатором: ее благополучие напрямую зависит от состояния воды, рыбы, планктона. Понимая, как живут нерпы в разных частях озера, мы лучше поймем Байкал и сможем объективно оценить устойчивость всей популяции тюленя, выработать четкие правила защиты животных от растущей туристической и антропогенной нагрузки», — приводит пресс-служба слова генерального директора Фонда «Озеро Байкал» Анастасии Цветковой.
О нерпе.
Байкальская нерпа — единственный в мире вид тюленя, который живет в пресной воде, обитает в озере Байкал. Средняя длина тела взрослой особи — 165 см, вес — от 50 до 130 кг. У нерпы плотный и теплый мех, под ним — слой подкожного жира толщиной до 15 см.