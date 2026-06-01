На Байкале стартует первая за десятилетия экспедиция по изучению нерпы

«До сих пор наша работа была сосредоточена преимущественно на Ушканьих островах. Теперь мы впервые выходим на изучение этого уникального животного по всей акватории озера. Нерпа может называться видом-индикатором: ее благополучие напрямую зависит от состояния воды, рыбы, планктона. Понимая, как живут нерпы в разных частях озера, мы лучше поймем Байкал и сможем объективно оценить устойчивость всей популяции тюленя, выработать четкие правила защиты животных от растущей туристической и антропогенной нагрузки», — приводит пресс-служба слова генерального директора Фонда «Озеро Байкал» Анастасии Цветковой.