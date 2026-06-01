Под Калининградом сняли «Битву экстрасенсов» про похотливого призрака Зигфрида

В Калининградской области сняли серию 25 сезона «Битвы экстрасенсов» — десант из четырёх сильнейших магов попытался выяснить, что за странный дух донимает мать и дочь в частном доме, расположенном в Малом Васильково Гурьевского района. Выпуск на телеканале «ТНТ» показали в субботу, 30 мая.
Мать Валентина и дочь Екатерина рассказали, что регулярно видят в доме силуэт высокого мужчины, а их подруги слышали шаги и другие странные звуки. По словам женщин, после появления загадочной сущности у них возникли проблемы в личной жизни: отношения с мужчинами не складывались, а один из ухажёров погиб в результате несчастного случая. Хозяйки жаловались, что призрак трогает их за попу и бёдра, а с утра они просыпаются от сильного возбуждения.
Разобраться в происходящем участникам шоу предложил ведущий Марат Башаров. Экстрасенсы должны были определить причину, по которой их пригласили в дом.
Участница проекта Дженнифер Бьянки предположила, что источник аномальных явлений находится в заброшенном немецком доте неподалёку. По её версии, речь идёт о духе молодого мужчины, погибшего около 80 лет назад. Экстрасенс заявила, что именно эта сущность может быть связана со странными событиями, о которых рассказывали хозяйки дома.
Бьянки также посоветовала Екатерине периодически приходить к доту и исполнять колыбельную песню, чтобы, по её мнению, помочь духу обрести покой.
Чернокнижник Артём Бесов во время съёмок обнаружил на участке следы старого захоронения. По его версии, беспокоившая семью сущность была некогда немецким мужчиной по имени Зигфрид, который покончил с собой лет 80 назад. Дамы подтвердили, что на территории действительно находилась могила, но бывший муж Екатерины разобрал и вывез оградку. Как утверждал экстрасенс, именно после этого дух якобы начал проявлять активность. Бесов также связал с этой историей проблемы с алкоголем, которые впоследствии возникли у мужчины.
Другие участники шоу предложили собственные объяснения происходящего. Варвара Петрович во время обряда отрезала и сожгла часть своих кос, после чего заявила, что некую сущность, имя которой начинается на букву «В», женщины привезли с собой из Удмуртии.
Анжела Гома тоже не обнаружила на участке немецкого самоубийцы. По её мнению, причиной странных явлений мог быть дух покойного соседа Вовы. Для избавления от него участница проекта провела ритуал прямо во дворе.
В финале выпуска Екатерина и Валентина отдали свои голоса Артёму Бесову. Женщины заявили, что именно его версия показалась им наиболее убедительной, а самого участника они сочли сильнейшим среди приехавших в Малое Васильково экстрасенсов.
Четыре года назад Калининград посетила финалистка «Битвы экстрасенсов» Аида Грифаль.