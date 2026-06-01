Под Калининградом сняли «Битву экстрасенсов» про похотливого призрака Зигфрида

Чернокнижник Артём Бесов во время съёмок обнаружил на участке следы старого захоронения. По его версии, беспокоившая семью сущность была некогда немецким мужчиной по имени Зигфрид, который покончил с собой лет 80 назад. Дамы подтвердили, что на территории действительно находилась могила, но бывший муж Екатерины разобрал и вывез оградку. Как утверждал экстрасенс, именно после этого дух якобы начал проявлять активность. Бесов также связал с этой историей проблемы с алкоголем, которые впоследствии возникли у мужчины.