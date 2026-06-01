Отбор в космонавты на «Госуслугах» продлится до 30 июня

«Роскосмос» в апреле запустил на «Госуслугах» отбор в отряд космонавтов, который продлится до 30 июня, сообщили в корпорации.
Претенденты должны быть не старше 35 лет по состоянию на 31 декабря 2025 года, иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. При этом средний балл в дипломе не может быть ниже 4, а стаж работы по полученной профессии должен составлять не менее трех лет.
Отбор будут проводить специалисты Центра подготовки космонавтов при участии представителей ракетно-космической корпорации «Энергия» и Института медико-биологических проблем РАН. Они проверят способности конкурсантов к изучению космической техники, знания в области физики и математики, владение на уровне программы непрофильного вуза одним из европейских иностранных языков: английским, итальянским, испанским, немецким или французским. Претендентов ждут задания на проверку письменной и устной грамотности, базовых знаний в области истории космонавтики и мировой культуры.
Будущий космонавт должен находиться в хорошей физической форме и не иметь хронических заболеваний. Предельный рост для прохождения отбора — 190 см, а вес — 90 кг. Минимальные показатели — 150 см и 50 кг. Размер ступни не должен превышать 46-го.
Отбор пройдет в два этапа. На заочном претенденты должны подготовить и направить для проверки необходимый комплект документов. После этого специалисты примут решение о допуске к следующему этапу, который состоится в очной форме. Тех, кто не прошел заочный этап, обязательно уведомят об этом. Остальные будут приглашены для проверки профессиональных навыков, психологических качеств, физической формы и состояния здоровья. Подать заявку можно по ссылке.
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. По нацпроекту планируется в несколько раз нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, создать перспективные средства выведения на орбиту, перейти на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.