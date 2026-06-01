В Караидельском районе Башкирии открыли новое пространство для молодежи

Там подростки смогут раскрыть творческий потенциал, проявить таланты и найти единомышленников.

Новое общественное пространство для молодежи «ВДвиже» открылось 22 мая в селе Караидель Республики Башкортостан на базе школы № 2. Инициатива реализована в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Караидельского района.

Главная цель пространства — помочь юным жителям села раскрыть творческий потенциал, проявить свои таланты и наладить активное общение. Там есть места для игр и отдыха, мастерская с материалами для мастер-классов и музыкальными инструментами, а также информационно-просветительская зона. Создание «ВДвиже» стало возможным благодаря сезонной программе «Лето» регионального проекта «Четыре сезона добрых дел».

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.