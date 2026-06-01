В День защиты детей Дмитрий Махонин встретился с одарённой молодёжью края

В день защиты детей губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с юными жителями региона, которые уже проявили свои таланты в самых разных областях.
На встрече присутствовали школьники и студенты, которые добились высоких результатов в творческих конкурсах и фестивалях окружного и всероссийского уровня, а также их наставники.
Дмитрий Махонин поздравил юных жителей региона с праздником и акцентировал внимание собравшихся на том, что Пермь по праву может гордиться молодёжью, отметив, что он сам часто встречается с молодыми людьми в муниципалитетах края и может с уверенностью сказать, что в Прикамье живут талантливые и целеустремлённые ребята.
«Вы успешно совмещаете учёбу и занятия творчеством, занимаете достойные места в окружных и всероссийских конкурсах и мероприятиях. Уверен, впереди у вас много ярких и запоминающихся событий, в которых вы сможете себя проявить. А мы продолжим создавать для вас возможности для развития. Желаю вам успехов!» — сказал Дмитрий Махонин.
Во время встречи прошло обсуждение участие школьников Прикамья в самых крупных творческих проектах страны, таких, как всероссийский проект-фестиваль «Российская школьная весна» и фестиваль окружного уровня «Театральное Приволжье». Участвуя в этих двух конкурсах, пермяки завоевали 10 призовых мест.
Ребята в свою очередь рассказали о своих впечатлениях от участия в фестивале, о том, как готовились к выступлениям, о самых запоминающихся моментах и о творческих планах на будущее.
Во время национального финала Российской школьной весны, состоявшегося в Ставрополе, ребята делегации Прикамья представляли 17 конкурсных работ в 10 направлениях, проявляя свои таланты в самых разных областях — от вокала и хореографии, до моды и медиа-индустрии.
В составе сборной были 24 школьника из столицы Прикамья, представителей Лысьвенского, Бардымского и Чернушинского округов. По итогам фестиваля команда региона получила восемь наград — лауреатство I, II и III степени.
Пермячки — участницы Заслуженного коллектива народного творчества России, народного циркового коллектива «Грация» представили своё мастерство на церемонии закрытия Российской школьной весны.
Девятиклассник из Чернушки, экс-участник шоу «Голос. Дети» Максим Хрулев рассказал о своих впечатлениях участия во Всероссийском проекте-фестивале «Российская школьная весна».
«Я смог проявить свой вокальный талант, став лауреатом I степени в этом направлении. Также побыл актером — выступил в роли главного героя региональной программы. За время поездки мы сдружились со всеми ребятами, и я рад, что мне удалось стать частью команды», — рассказал Максим.
Пермские ребята также отлично показали себя в финале фестиваля округа «Театральное Приволжье», состоявшемся в Ижевске, где в номинации «Лучший молодежный театр» второе место занял авторский студенческий театр «17-я Скрипка» со спектаклем «Калека с острова И.» по пьесе Мартина Макдонаха. А в номинации «Лучшая мужская роль» победил аспирант Пермского Политеха Арман Дерцян (эта постановка раньше взяла Гран-при краевого фестиваля «Студенческая весна».
Отдельно губернатор поблагодарил педагогов и наставников, помогающих ребятам раскрывать свои способности и добиваться высоких результатов. Среди педагогов-наставников, подготовивших ребят-победителей конкурсов — студенты Пермского гуманитарно-педагогического университета, Пермского национального исследовательского политехнического университета и Пермского государственного национального исследовательского университета. Это уникальная для страны система бесшовного перехода, объединения в единую программу поддержки и развития детского и молодёжного творчества «Поколение Студвесны».
Теперь студенты-наставники готовят делегацию из учеников региональных колледжей и техникумов к участию в национальном финале студенческой весны России среди профессиональных образовательных организаций. Конкурс состоится в Хабаровске уже с 8 по 13 июня. На Российскую студенческую весну от Прикамья поедут 23 участника из Перми, Кудымкара и Кунгура.
Как сообщили в Агентстве по делам молодёжи Пермского края, сегодня в Прикамье творческую молодёжь поддерживают системно. Благодаря национальному проекту «Молодёжь и дети» создают условия для развития творческого потенциала детей и подростков. В регионе, реализуются образовательные и культурные проекты, открываются молодёжные центры по программе «Регион для молодых».