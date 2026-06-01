Крейсер «Адмирал Нахимов» с «Цирконами» завершает модернизацию

Крейсер относится к проекту 11442 М «Орлан». До 1992 года он назывался «Калинин». Всего для флота построили четыре таких корабля. В боеготовом состоянии сейчас находится только один — флагман Северного флота «Петр Великий». Ранее сообщалось, что его модернизация начнется, как только «Адмирал Нахимов» вернется в строй.