Крейсер «Адмирал Нахимов» с «Цирконами» завершает модернизацию

«К завершающему этапу испытаний после ремонта и модернизации приступил тяжелый атомный ракетный крейсер “Адмирал Нахимов”», — отметили в ведомстве по случаю Дня Северного флота, который отмечается 1 июня.
Еще в сентябре 2025 года в Минобороны России рассказывали, что корабль, проходивший ремонт на «Севмаше», успешно закончил первый этап заводских ходовых испытаний в море и вернулся к штатному причалу предприятия, уточняет «Интерфакс».
Глава ВТБ и председатель совета директоров «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Андрей Костин сообщил о завершении ремонта тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». По его словам, корабль уже отправляется на ходовые испытания. Костин уточнил, что после проверок всех систем крейсер может вернуться в боевой состав Военно-морского флота России. Заявление прозвучало 24 июля 2025 года.
Работы на «Адмирале Нахимове» велись несколько лет. Судно проекта 1144 «Орлан» находилось у причала «Севмаша» с 1999 года. За это время на крейсере заменили практически все ключевые узлы: от ядерной энергетической установки до систем вооружения. Корабль получил современные ракетные комплексы, включая гиперзвуковые «Цирконы» и крылатые «Калибры».
Теперь экипажу и инженерам предстоит проверить работу механизмов в море. Если испытания пройдут успешно, «Адмирал Нахимов» станет одним из самых мощных боевых кораблей российского флота.
«Адмирал Нахимов» — корабль 1-го ранга, входит в состав Северного флота. Ранее в Минобороны РФ подчеркивали, что после всех работ он станет самым современным крейсером ВМФ России. Официально сообщалось, что на борту разместят гиперзвуковые ракеты «Циркон» и крылатые ракеты «Калибр».
В феврале 2025 года помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал, что на крейсере уже запустили атомные реакторы. «В настоящее время крейсер получает самое современное вооружение и скоро вернется в строй, где будет служить вместе со своим собратом — “Петром Великим”», — отметил Патрушев.
Крейсер относится к проекту 11442 М «Орлан». До 1992 года он назывался «Калинин». Всего для флота построили четыре таких корабля. В боеготовом состоянии сейчас находится только один — флагман Северного флота «Петр Великий». Ранее сообщалось, что его модернизация начнется, как только «Адмирал Нахимов» вернется в строй.