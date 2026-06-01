МЧС предупреждает о грозах и усилении ветра в Калининградской области

В Калининградской области ожидаются грозы и усиление ветра. Ухудшение погоды прогнозируют днём в понедельник, 1 июня. Информацию об этом разместили на сайте регионального управления МЧС.
«Ожидаются грозы с усилением ветра 12−14 м/с в ближайшие три часа. Смещение с юга на север. Сейчас гроза южнее Гвардейска», — говорится в сообщении.
Во время грозы запрещено выходить в море и реки на маломерных судах. Также не рекомендуют приближаться к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и стоять рядом с окном. Кроме того, нельзя находиться около деревьев или рядом с опорами линий электропередачи, работающими светофорами, осветительными установками.
