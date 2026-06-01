В Ростове-на-Дону трехлетний ребенок сам уехал на автобусе в другой район

В Ростове-на-Дону 3-летний ребенок уехал на автобусе в другой район в магазин.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн — РИА Новости. Трехлетний мальчик сам уехал на автобусе в другой район Ростова-на-Дону, пока родители спали, и пошел в магазин, ребенка уже вернули домой, сообщил департамент по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.

«В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону неравнодушие продавца и профессионализм оператора 112 помогли вернуть домой трехлетнего беглеца», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, утром ребенок, который сам себя называл Димой, зашел в магазин. Он сказал, что приехал на автобусе, но говорил плохо, свою фамилию назвать не смог. Продавец позвонил в службу спасения.

«Оператор центра обработки вызовов приняла вызов, и пока полиция и скорая были в пути, запустила программу поиска. Система 112 соединила этот вызов с похожим инцидентом в Советском районе: в 7.45 оттуда ушел трехлетний (мальчик), пока родители спали», — говорится в сообщении.

Сопоставив данные, оператор связалась с родителями. Выяснилось, что это один и тот же ребенок, но зовут его не Дима. Родители уже забрали ребенка из отдела полиции.