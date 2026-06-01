Сотрудники кондитерской в Чувашии прошли «Фабрику логистических процессов»

В компании последовательно распространяют бережливые практики на новых сотрудников, чтобы весь коллектив работал по единым стандартам эффективности. «Смак» начал системную работу над оптимизацией еще в 2022 году. Специалисты регионального центра компетенций (РЦК) при Фонде развития промышленности полгода работали с фабрикой в индивидуальном режиме — улучшали поток производства сливочных тортов. В результате производительность выросла на 25%, время протекания процессов сократилось на 40%, а выпуск продукции за смену увеличился на 30%. Убедившись в результатах, предприятие распространило бережливые практики на цех выпечки и склад.