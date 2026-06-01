Сотрудники кондитерской в Чувашии прошли «Фабрику логистических процессов»

Обучение на «Фабрике логистических процессов» прошли сотрудники производственно-кондитерской фирмы «Смак» в Чувашской Республике, сообщили в региональном министерстве промышленности и энергетики. Предприятие — участник федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В компании последовательно распространяют бережливые практики на новых сотрудников, чтобы весь коллектив работал по единым стандартам эффективности. «Смак» начал системную работу над оптимизацией еще в 2022 году. Специалисты регионального центра компетенций (РЦК) при Фонде развития промышленности полгода работали с фабрикой в индивидуальном режиме — улучшали поток производства сливочных тортов. В результате производительность выросла на 25%, время протекания процессов сократилось на 40%, а выпуск продукции за смену увеличился на 30%. Убедившись в результатах, предприятие распространило бережливые практики на цех выпечки и склад.
«Обучение на “Фабрике логистических процессов” — следующий шаг этой работы. Сотрудники, ранее прошедшие обучение на “Фабрике процессов”, уже применяют бережливые инструменты в работе, и теперь эту практику осваивают новые члены команды, они учатся выявлять потери в логистических цепочках, выстраивать эффективные потоки перемещения ингредиентов, материалов, готовой продукции и работать по принципам, которые уже доказали свою эффективность на самом предприятии. Так фабрика поддерживает единый уровень культуры производства по мере обновления команды», — отметили в РЦК.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.