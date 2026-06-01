В Пермском крае на неделе ожидается постепенное потепление

В течение недели регион останется под влиянием умеренно прохладной воздушной массы. Температурный фон будет меняться плавно: ночью столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов, а на северо-западе местами возможно похолодание до +5 градусов. Днем воздух прогреется от +15…+20 градусов в начале недели до +18…+23 градусов к выходным. На крайнем северо-западе температура может достигнуть +25 градусов. Ветер ожидается слабым, а в отдельные дни почти полностью стихнет.