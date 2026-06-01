NZZ: США готовятся к военной операции на Кубе

Авианосец USS Nimitz после 10 месяцев боевого похода в сопровождении двух ракетных эсминцев вошел в Карибское море. Это произошло в тот же день, когда Минюст США заочно выдвинул обвинения против бывшего кубинского лидера, 94-летнего Рауля Кастро, а также пяти других лиц.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung пишет, что вокруг Кубы сложилась такая же ситуация, как в начале января этого года вокруг Венесуэлы. Тогда, во время рейда спецназа по захвату президента Николаса Мадуро, США использовали авианосец USS Gerald Ford для демонстрации силы.

Сейчас, после оглашения «правовых оснований» для вмешательства в дела Кубы и прибытия USS Nimitz, США собрали в регионе достаточно ресурсов для военного вмешательства, полагает издание.

Южное командование США получило в распоряжение столько же сил, сколько у него было до начала войны в Иране. На борту авианосца находится эскадрон истребителей, а в Карибский бассейн ранее прибыли боевые корабли USS Gridley и USS Gridley, вооруженные управляемыми ракетами. Теперь США смогут взять под контроль воздушное пространство над Кубой и наносить удары с большой дистанции, говорится в статье.

Хотя десантные корабли USS Iwo Jima, которые до этого 10 месяцев базировались вблизи Кубы, возвращаются домой, им на смену в течение нескольких дней может прийти другая боевая группа.

К тому же на территории американской базы Гуантанамо дислоцировано около 2000 морских пехотинцев, проходящих подготовку к наземным операциям. А в ведении Южного командования остается объединенная группа сил специального назначения, созданная для захвата Мадуро. В ее состав входят подразделения «зеленых беретов» армии США и «морских котиков» ВМС США.

В США, по версии NZZ, сейчас рассматривают два сценария: задержание Рауля Кастро и ограниченную наземную операцию.

В первом случае Кастро вывозят на территорию США, и на Кубе, как рассчитывает Вашингтон, начинается новая политическую эпоха. Как напоминает издание, такой сценарий оказался успешным в Венесуэле и провальным в Иране. Для его реализации крайне важно найти «кубинского партнера», сговорчивого и уступчивого.

Во втором случае, как предполагает NZZ, Вашингтон мог бы создать на Кубе небольшую базу с морской пехотой. Она служила бы для обеспечения кубинцев самым необходимым, а американцы бы объявили себя освободителями и стимулировали бы дальнейшее сопротивление на острове. Одновременно силы американского спецназа могли бы взять под контроль ключевые правительственные здания в Гаване. Но такой вариант потребовал бы серьезной разведывательной подготовки, например, гарантий того, что у кубинских вооруженных сил практически закончилось топливо.

В любом случае возвращение в Карибское море авианосца USS Nimitz, которому уже больше 50 лет и срок службы которого был продлен до марта 2027 года, доказывает, что силы сверхдержавы на пределе, говорится в статье. Хотя США и пытаются одновременно присутствовать в трех кризисных регионах (в Западном полушарии, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе), они могут вести военную кампанию против примерно равного по силе противника только в одном регионе. Поэтому сначала была Венесуэла, потом Иран, а теперь наступает очередь Кубы.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше