NZZ: США готовятся к военной операции на Кубе

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung пишет, что вокруг Кубы сложилась такая же ситуация, как в начале января этого года вокруг Венесуэлы. Тогда, во время рейда спецназа по захвату президента Николаса Мадуро, США использовали авианосец USS Gerald Ford для демонстрации силы.
Южное командование США получило в распоряжение столько же сил, сколько у него было до начала войны в Иране. На борту авианосца находится эскадрон истребителей, а в Карибский бассейн ранее прибыли боевые корабли USS Gridley и USS Gridley, вооруженные управляемыми ракетами. Теперь США смогут взять под контроль воздушное пространство над Кубой и наносить удары с большой дистанции, говорится в статье.
Хотя десантные корабли USS Iwo Jima, которые до этого 10 месяцев базировались вблизи Кубы, возвращаются домой, им на смену в течение нескольких дней может прийти другая боевая группа.
К тому же на территории американской базы Гуантанамо дислоцировано около 2000 морских пехотинцев, проходящих подготовку к наземным операциям. А в ведении Южного командования остается объединенная группа сил специального назначения, созданная для захвата Мадуро. В ее состав входят подразделения «зеленых беретов» армии США и «морских котиков» ВМС США.
В первом случае Кастро вывозят на территорию США, и на Кубе, как рассчитывает Вашингтон, начинается новая политическую эпоха. Как напоминает издание, такой сценарий оказался успешным в Венесуэле и провальным в Иране. Для его реализации крайне важно найти «кубинского партнера», сговорчивого и уступчивого.
Во втором случае, как предполагает NZZ, Вашингтон мог бы создать на Кубе небольшую базу с морской пехотой. Она служила бы для обеспечения кубинцев самым необходимым, а американцы бы объявили себя освободителями и стимулировали бы дальнейшее сопротивление на острове. Одновременно силы американского спецназа могли бы взять под контроль ключевые правительственные здания в Гаване. Но такой вариант потребовал бы серьезной разведывательной подготовки, например, гарантий того, что у кубинских вооруженных сил практически закончилось топливо.
В любом случае возвращение в Карибское море авианосца USS Nimitz, которому уже больше 50 лет и срок службы которого был продлен до марта 2027 года, доказывает, что силы сверхдержавы на пределе, говорится в статье. Хотя США и пытаются одновременно присутствовать в трех кризисных регионах (в Западном полушарии, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе), они могут вести военную кампанию против примерно равного по силе противника только в одном регионе. Поэтому сначала была Венесуэла, потом Иран, а теперь наступает очередь Кубы.