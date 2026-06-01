В Красноярске дети столкнулись с трудностями при получении льготных лекарств

Прокуратура выявила нарушения при обеспечении льготными лекарствами пациентов Красноярской межрайонной детской клинической больницы № 1.
Проверка показала, что маленьким пациентам, в том числе детям-инвалидам, при наличии медицинских показаний не выписывали льготные рецепты на необходимые препараты. Несмотря на поставленные диагнозы и назначения врачей, у семей возникали сложности с получением лекарств.
В частности, рецепты не оформлялись на такие препараты, как «Нурофен», «Ибупрофен», «Ринонорм», «Снуп» и «Отривин». Кроме того, детям-инвалидам льготные рецепты нередко выписывали только на 30 дней вместо предусмотренных законодательством 90.
По итогам проверки прокуратура внесла представление заместителю главного врача учреждения и возбудила административное дело по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности с нарушением требований и условий лицензии).
После вмешательства надзорного ведомства детей-инвалидов обеспечили необходимыми лекарствами в полном объеме, в больнице усилили контроль за оформлением льготных рецептов, а виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
Также заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической работе назначили административный штраф в размере 15 тыс. рублей.
