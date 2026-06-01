Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Ирана пригрозил ответом за срыв перемирия в Ливане

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сделал заявление о том, что текущее перемирие между Тегераном и Вашингтоном распространяется и на Ливан. По его словам, любой срыв режима прекращения огня в этой стране повлечет за собой ответные меры.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Перемирие между Ираном и США определенно является перемирием на всех фронтах, в том числе в Ливане. Его нарушение на одном фронте является нарушением на всех фронтах», — цитирует слова министра в соцсети X «Интерфакс».

Аракчи подчеркнул, что Израиль и США в любом случае понесут ответственность за нарушение достигнутых договоренностей.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ Армии обороны Израиля нанести удары по целям группировки «Хезболла» в Бейруте. Помимо этого, за последние дни израильские военные усилили наступательные действия против «Хезболлы» на юге Ливана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше