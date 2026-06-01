Патриарх Кирилл намерен посетить Калининград 6−7 июня

Визит патриарха Кирилла ожидается в Калининградскую область 6−7 июня, сообщает сайт Калининградской епархии РПЦ. В Калининграде предстоятель Русской православной церкви совершит богослужения и освятит памятник Владимиру на площади у собора Христа Спасителя.
В субботу, 6 июня, в 16:00 состоится Всенощное бдение в в Кафедральном соборе Христа Спасителя. В воскресенье, 7 июня, в 10:00 — Божественная литургия в Кафедральном соборе Христа Спасителя.
«В 12:30 состоится освящение памятника святого благоверного князя Владимира на Соборной площади», — сообщает Калининградская епархия РПЦ.
Памятник был установлен в конце мая 2026 года. В апреле Совет по культуре в Калининграде единогласно утвердил его проект. Автором архитектурного решения выступил член Союза архитекторов России Иван Соловьёв, скульптором — член Российского союза художников Кирилл Чижов.