Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патриарх Кирилл намерен посетить Калининград 6−7 июня

Об этом сообщает Калининградская епархия РПЦ.

Визит патриарха Кирилла ожидается в Калининградскую область 6−7 июня, сообщает сайт Калининградской епархии РПЦ. В Калининграде предстоятель Русской православной церкви совершит богослужения и освятит памятник Владимиру на площади у собора Христа Спасителя.

В субботу, 6 июня, в 16:00 состоится Всенощное бдение в в Кафедральном соборе Христа Спасителя. В воскресенье, 7 июня, в 10:00 — Божественная литургия в Кафедральном соборе Христа Спасителя.

«В 12:30 состоится освящение памятника святого благоверного князя Владимира на Соборной площади», — сообщает Калининградская епархия РПЦ.

Памятник был установлен в конце мая 2026 года. В апреле Совет по культуре в Калининграде единогласно утвердил его проект. Автором архитектурного решения выступил член Союза архитекторов России Иван Соловьёв, скульптором — член Российского союза художников Кирилл Чижов.

Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше