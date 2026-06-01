Движение транспорта ограничат на улицах Сусловой в Нижнем Новгоро

Временные ограничения движения транспорта введутся на пересечении улиц Надежды Сусловой и Генерала Ивлиева в Нижнем Новгороде с 3 июня 2026 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Изменения схемы движения связаны с проведением плановых работ по сооружению монолитных участков трамвайных путей. В районе проведения ремонта проезжая часть дороги будет частично заужена. При этом проезд для автомобилистов сохранится во всех направлениях.
Ограничения будут действовать до полного окончания работ. Автовладельцам рекомендуют быть предельно внимательными, заранее ознакомиться со схемой объезда, ориентироваться на установленные дорожные знаки и соблюдать скоростной режим.
