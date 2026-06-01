Жителям Калининградской области рассказали, как получить ежегодную семейную выплату от Соцфонда

С 1 июня работающие родители в Калининградской области могут оформить ежегодную семейную выплату через «Госуслуги», МФЦ или клиентские службы Социального фонда. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Для оформления достаточно заявления — остальные сведения Соцфонд соберёт и проверит самостоятельно. Дополнительно могут потребоваться только документы, которых нет в государственных информационных системах, например, свидетельства о рождении и браке, выданные за границей, или данные о доходах от силовых ведомств.
Подать заявление можно до 1 октября. Социальный фонд рассмотрит обращение за 10 рабочих дней и в течение суток сообщит о решении. При одобрении деньги перечислят в пятидневный срок.
На поддержку могут рассчитывать оба работающих родителя, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей. Оформить её разрешается на ребёнка до 18 лет, а при очном обучении — пока ему не исполнится 23. Средний доход на каждого члена семьи за 12 месяцев перед обращением не должен быть выше 1,5 прожиточного минимума на душу населения. В Калининградской области в 2025 году это 27 397,5 рубля.
При назначении применяют те же правила оценки доходов и имущества, что для единого пособия на детей до 17 лет и беременным. В расчёт входят зарплата, пенсии, стипендии, поступления от самозанятости, алименты, выплаты по договорам, проценты по вкладам и уже полученная господдержка этого типа. Не учитываются материнский капитал, субсидии на покупку жилья или транспорта, компенсации по уходу за нетрудоспособными, налоговые вычеты и некоторые другие суммы.
Без ограничений по площади семье разрешено иметь по одному объекту каждого типа: квартиру, дом, дачу, гараж и земельный участок. Если недвижимости больше, действуют лимиты: для квартир — не более 24 м² на человека, для домов — 40 м² на каждого, для участков — до 0,25 га в городе или 1 га в сельской местности.
Из транспорта допускаются автомобиль, моторная лодка, трактор или другая самоходная техника. Два однотипных средства разрешены многодетным, семьям с инвалидом и тем, кто получил машину как меру господдержки. Ещё одно условие — отсутствие долгов по алиментам.
После одобрения семье пересчитают уплаченный НДФЛ по ставке 6%. Разницу с обычными 13% вернут одним платежом.
Подробности можно уточнить в едином контакт-центре по телефону 8−800−100−00−01, а также на сайте Социального фонда и в официальных группах регионального отделения СФР.
В июне калининградцев ждут новые правила для семей, бизнеса, банков, коммунальной сферы и силовых ведомств. «Клопс» собрал главное в традиционном обзоре.