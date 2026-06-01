Жителям Калининградской области рассказали, как получить ежегодную семейную выплату от Соцфонда

На поддержку могут рассчитывать оба работающих родителя, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей. Оформить её разрешается на ребёнка до 18 лет, а при очном обучении — пока ему не исполнится 23. Средний доход на каждого члена семьи за 12 месяцев перед обращением не должен быть выше 1,5 прожиточного минимума на душу населения. В Калининградской области в 2025 году это 27 397,5 рубля.