Стало известно, когда откроют полное движение по Семафорной в Красноярске

Движение транспорта по улице Семафорной в Красноярске, где произошла коммунальная авария, полностью восстановят ориентировочно до 15 июня. Причина задержки — обнаружение ещё одного повреждённого участка коллектора. Об этом сообщил мэр Сергей Верещагин.
Как пояснил глава города, после майской проверки объектов было решено провести полное обследование коммуникаций, чтобы в будущем избежать новых аварий.
«Монтаж нового 140-метрового коллектора КрасКом завершил в срок, до 31 мая. Рассматривали возможность частичного открытия дороги, но есть риски с точки зрения безопасности. Поэтому пока ресурсники не выполнят работы на втором участке, дорогу не откроем», — отметил мэр.
КрасКом планирует завершить работы к 12 июня. После этого подрядчик отсыпет дорогу и подготовит её к асфальтированию.
Власти понимают, что жители ждут открытия Семафорной, но подчёркивают: важнее обеспечить надёжную работу ключевого элемента городской системы ЖКХ.
