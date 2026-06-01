Стало известно, когда откроют полное движение по Семафорной в Красноярске

Коммунальная авария произошла в апреле этого года.

Движение транспорта по улице Семафорной в Красноярске, где произошла коммунальная авария, полностью восстановят ориентировочно до 15 июня. Причина задержки — обнаружение ещё одного повреждённого участка коллектора. Об этом сообщил мэр Сергей Верещагин.

Как пояснил глава города, после майской проверки объектов было решено провести полное обследование коммуникаций, чтобы в будущем избежать новых аварий.

«Монтаж нового 140-метрового коллектора КрасКом завершил в срок, до 31 мая. Рассматривали возможность частичного открытия дороги, но есть риски с точки зрения безопасности. Поэтому пока ресурсники не выполнят работы на втором участке, дорогу не откроем», — отметил мэр.

КрасКом планирует завершить работы к 12 июня. После этого подрядчик отсыпет дорогу и подготовит её к асфальтированию.

Власти понимают, что жители ждут открытия Семафорной, но подчёркивают: важнее обеспечить надёжную работу ключевого элемента городской системы ЖКХ.

Ранее мы сообщали, что на подъезде к Зыково дорожники начали прокладывать трубы для пропуска воды.