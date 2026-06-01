Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске на неделю запланировали ремонт десятка улиц по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук попросил горожан отнестись к временным неудобствам с пониманием.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске обнародован план дорожных работ на первую неделю лета. В списке — более пятнадцати объектов, часть из которых приводят в порядок в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук в своём официальном канале, в перечень объектов на эту неделю вошли проезд вдоль домов 2, 4, 6 по улице Ленинградской, улицы Синельникова, Производственная, Планерная, Поселковая, Ухтомского, Верхнебазовая и Бобруйская. На этих участках запланирована грейдеровка дорог частного сектора.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, работы продолжатся на проспекте 60-летия Октября от переулка Гаражного до улицы Большой, на развязке «улица Юности — проспект 60 лет Октября», на улице Запарина от Пионерской до Ленина, на улице Серышева от дома 1а до Воронежской, на улице Шеронова от Волочаевской до Ленина, а также на бульваре Москвитина и в переулке Брянском.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук отметил:

— Прошу с пониманием отнестись к временным трудностям — они необходимы, чтобы уже в ближайшие недели наши дороги стали ровнее, безопаснее и комфортнее для всех.

Всего в этом году по нацпроекту в Хабаровском крае планируется обновить более 140 километров дорожного покрытия.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru