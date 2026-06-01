В Хабаровске на неделю запланировали ремонт десятка улиц по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В Хабаровске обнародован план дорожных работ на первую неделю лета. В списке — более пятнадцати объектов, часть из которых приводят в порядок в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук в своём официальном канале, в перечень объектов на эту неделю вошли проезд вдоль домов 2, 4, 6 по улице Ленинградской, улицы Синельникова, Производственная, Планерная, Поселковая, Ухтомского, Верхнебазовая и Бобруйская. На этих участках запланирована грейдеровка дорог частного сектора.
По национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, работы продолжатся на проспекте 60-летия Октября от переулка Гаражного до улицы Большой, на развязке «улица Юности — проспект 60 лет Октября», на улице Запарина от Пионерской до Ленина, на улице Серышева от дома 1а до Воронежской, на улице Шеронова от Волочаевской до Ленина, а также на бульваре Москвитина и в переулке Брянском.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук отметил:
— Прошу с пониманием отнестись к временным трудностям — они необходимы, чтобы уже в ближайшие недели наши дороги стали ровнее, безопаснее и комфортнее для всех.
Всего в этом году по нацпроекту в Хабаровском крае планируется обновить более 140 километров дорожного покрытия.
