Доцент из Калининграда стал призером конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Он подготовил выпуск передачи о квантовой физике на радио.

Источник: Национальные проекты России

Доцент, ведущий научный сотрудник Балтийского федерального университета им. И. Канта Валентин Балановский занял второе место по Северо-Западному федеральному округу в XV конкурсе журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Состязания проводятся в соответствии с задачами национального проекта «Кадры», сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Высокую оценку жюри получил выпуск авторской научно-популярной передачи Валентина Балановского «Наука без границ» на радио «Балтик Плюс», посвященный квантовой физике и квантовым компьютерам. Гостем выпуска стал руководитель научной группы в Российском квантовом центре Дмитрий Чермошенцев.

Как отметил сам призер, второе место в окружном этапе команда проекта заняла впервые. В апреле 2026 года передаче исполнилось пять лет.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
