Доцент из Калининграда стал призером конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Доцент, ведущий научный сотрудник Балтийского федерального университета им. И. Канта Валентин Балановский занял второе место по Северо-Западному федеральному округу в XV конкурсе журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Состязания проводятся в соответствии с задачами национального проекта «Кадры», сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Высокую оценку жюри получил выпуск авторской научно-популярной передачи Валентина Балановского «Наука без границ» на радио «Балтик Плюс», посвященный квантовой физике и квантовым компьютерам. Гостем выпуска стал руководитель научной группы в Российском квантовом центре Дмитрий Чермошенцев.
Как отметил сам призер, второе место в окружном этапе команда проекта заняла впервые. В апреле 2026 года передаче исполнилось пять лет.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.