Нижегородское «Торпедо» укрепляет атаку: 21‑летний обладатель Кубка Харламова перешёл в клуб

21-летний форвард провёл в составе СКА 68 матчей, набрал 29 очков по системе «гол+пас», вошёл в тройку лучших снайперов команды в регулярном чемпионате и был номинирован на звание лучшего новичка сезона. До перехода в КХЛ он несколько сезонов стабильно выступал в МХЛ, помог «СКА-1946» выиграть Кубок Харламова и участвовал в Матче Звёзд.