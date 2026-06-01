Нижегородское «Торпедо» укрепляет атаку: 21‑летний обладатель Кубка Харламова перешёл в клуб

Один из лучших новичков сезона КХЛ перешёл в «Торпедо» в результате обмена со СКА.

Один из лучших новичков сезона КХЛ, участник Матча Звёзд и обладатель Кубка Харламова Матвей Поляков перешёл в «Торпедо» в результате обмена со СКА, сообщили в автозаводском клубе. В Санкт-Петербург отправились Василий Атанасов и Арсений Варлаков; «Торпедо» также получило денежную компенсацию.

21-летний форвард провёл в составе СКА 68 матчей, набрал 29 очков по системе «гол+пас», вошёл в тройку лучших снайперов команды в регулярном чемпионате и был номинирован на звание лучшего новичка сезона. До перехода в КХЛ он несколько сезонов стабильно выступал в МХЛ, помог «СКА-1946» выиграть Кубок Харламова и участвовал в Матче Звёзд.

«В переговорах со СКА мы добивались лучшего варианта и рады, что Матвей присоединился к нам — его отличают высокая рабочая этика и мотивация», — сказал Евгений Забуга, генеральный директор ХК «Торпедо».

Руководство уверено, что Матвей продолжит спортивный рост и получит все шансы для развития.

Ранее сообщалось, что Игорь Уланов покинул тренерский штаб нижегородского ХК «Торпедо».

