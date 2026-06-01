Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК начал проверку смертельного ДТП с автобусом в Нижегородской области

В рамках проверки оценят, соблюдались ли требования безопасности при перевозке пассажиров.

По поручению руководителя СУ СКР по Нижегородской области Айрата Ахметшина организована доследственная проверка из‑за аварии, произошедшей 1 июня между Дзержинском и посёлком Решетиха. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

В ДТП столкнулись автомобиль Hyundai и рейсовый автобус. В результате происшествия погибла 66‑летняя женщина — водитель легкового авто. Также есть пострадавшие среди пассажиров автобуса.

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств случившегося. В рамках проверки оценят, соблюдались ли требования безопасности при перевозке пассажиров.

Ранее 13 нижегородцев погибли в происшествиях и ДТП за последнюю неделю мая.