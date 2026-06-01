СК начал проверку смертельного ДТП с автобусом в Нижегородской области

По поручению руководителя СУ СКР по Нижегородской области Айрата Ахметшина организована доследственная проверка из‑за аварии, произошедшей 1 июня между Дзержинском и посёлком Решетиха. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
В ДТП столкнулись автомобиль Hyundai и рейсовый автобус. В результате происшествия погибла 66‑летняя женщина — водитель легкового авто. Также есть пострадавшие среди пассажиров автобуса.
Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств случившегося. В рамках проверки оценят, соблюдались ли требования безопасности при перевозке пассажиров.
Ранее 13 нижегородцев погибли в происшествиях и ДТП за последнюю неделю мая.