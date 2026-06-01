В селе Париж Челябинской области прошел полумарафон

Во второй день соревнований, 31 мая, прошли забег на 10 км, соревнования по северной ходьбе и велогонка. На дистанции в 10 км среди мужчин победил Евгений Чуфаров из Кыштыма, среди женщин — Анастасия Деркач из Челябинска, которая накануне также выиграла дистанцию 21,1 км. В велогонке весь пьедестал заняли представители Челябинской области. Губернатор традиционно принял участие в дистанции «Парижская миля».