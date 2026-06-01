В селе Париж Челябинской области прошел полумарафон

Юбилейный Парижский полумарафон прошел 30 и 31 мая в Нагайбакском округе Челябинской области. Масштабное спортивно-культурное событие соответствует целям государственной программы «Спорт России», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
Село Париж посетили свыше 26 тыс. гостей из более чем 30 регионов России и других стран. В соревнованиях приняли участие около 5 тыс. спортсменов.
Во второй день соревнований, 31 мая, прошли забег на 10 км, соревнования по северной ходьбе и велогонка. На дистанции в 10 км среди мужчин победил Евгений Чуфаров из Кыштыма, среди женщин — Анастасия Деркач из Челябинска, которая накануне также выиграла дистанцию 21,1 км. В велогонке весь пьедестал заняли представители Челябинской области. Губернатор традиционно принял участие в дистанции «Парижская миля».
Для гостей были организованы концерты, мастер-классы по резьбе по дереву и валянию валенок, выставка «Многоликая Россия» и показ местной недели моды. В гастропарке «Вкусы Южного Урала» можно было попробовать блюда уральской кухни: печеный картофель с груздями, баурсаки, бешбармак, а также напитки из иван-чая в инновационных бумажных стаканчиках.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.