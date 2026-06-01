В Ростовской области средний срок потребкредита вырос на 26,4% за год

В апреле 2026 года средний срок потребительских кредитов (кредитов наличными) в Ростовской области составил 2,2 года, что на 26,4% больше, чем в аналогичный период 2025 года — 1,7 лет. По росту этого показателя область вошла в топ-3 регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).