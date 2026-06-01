Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нашествие опасных комаров угрожает Ростовской области

Ученые предупредили: комары могут быть переносчиками инфекций.

Источник: Комсомольская правда

Из-за дождливой весны в Ростовской области активизировались комары. Некоторые из этих насекомых потенциально могут переносить инфекции, в том числе смертельно опасные. Об этом со ссылкой на паразитолога Евгения Морозова сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».

— Какие-то комары переносят гельминтов, например, дирофилярии. Какие-то комары переносят малярию, какие-то — вирусные трансмиссивные заболевания. Например, лихорадку Денге, — цитируют в статье комментарий эксперта.

Также в публикации ссылаются на энтомолога Юрия Гниненко. Специалист отметил, что на юге России ранее зафиксировали появление тропических комаров, которые могут быть переносчиками лихорадки Западного Нила.

Пока комары-переносчики встречаются в основном на побережье Черного моря, утверждают журналисты издания «Панорама Ростов-на-Дону». Несмотря на это, всем советуют поберечься: нужно пользоваться репеллентами, а в окнах должны быть сетки.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.