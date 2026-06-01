Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Василий Атанасов переходит из нижегородского «Торпедо» в СКА

Нападающий Василий Атанасов покидает нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» в результате обмена.

Источник: Живем в Нижнем

Нападающий Василий Атанасов покидает нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» в результате обмена. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Василий Атанасов и Арсений Варлаков присоединились к СКА. Взамен за «Торпедо» в грядущем сезоне будет выступать форвард Матвей Поляков. Нижегородская команда также получила денежную компенсацию.

В «Торпедо» рассказали, что 21-летний новобранец прошел 68 матчей в составе петербургского СКА и вошел в тройку лучших нападающих команды по итогам регулярного чемпионата.

Как отметил гендиректор нижегородского клуба Евгений Забуга, решение об обмене Василия Атанасова было принято с учетом пожеланий игрока о смене команды.

«Василия благодарим за сезоны в “Торпедо”. Мы с уважением отнеслись к его позиции и пошли навстречу», — отметил руководитель клуба.

Василий Атанасов выступал за нижегородское «Торпедо» с 2022 года. В минувшем сезоне игрок набрал 36 очков в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Напомним, два нападающих ХК «Торпедо» — Тимур Муханов и Кирилл Свищев — продлили контракты на два года.