Проверка прошла в магазинах «Электросила» и «5 элемент»

Министерство антимонопольного регулирования и торговли провело проверку в популярных в Беларуси магазинах бытовой техники «Электросила» и «5 элемент», сообщает ведомство.
В МАРТ рассказали, что проверку проводили в 40 субъектах по продаже бытовой техники и 150 интернет-магазинах. В ряде объектов были выявлены нарушения.
Например, в интернет-магазине сети «5 элемент» была определена минимальная сумма покупки для доставки — 80 белорусских рублей. При заказе на меньшую сумму она была недоступна, что является нарушением, которое нужно устранить. Еще в Могилеве в стационарном магазине «5 элемент» нашли в продаже просроченное средство для мытья полов. А в магазине «Электросила» в Минске продавался товар с недостоверной датой изготовления.
Еще на сайте good-shop.by размещалась реклама запрещенной к продаже пиротехники. А в онлайн-магазине продажи кровельных и гидроизоляционных материалов tehnoizol.by небыли внесены сведения в Торговый реестр, как и на сайте tsila.by при реализации бетонных изделий.
