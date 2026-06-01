В Магаданской области с 1 июня открылась навигация для гребных маломерных судов

Как сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области, прежде чем отправиться в плавание, необходимо убедиться в готовности судна. Лодка должна пройти техническое освидетельствование, а права на её управление — быть действительными. Без этих условий выход на воду запрещён. Спасательные жилеты обязательны для всех, кто находится на борту, — жилет должен быть надет и надёжно зафиксирован. На случай непредвиденной ситуации необходимо иметь заряженный мобильный или спутниковый телефон в водонепроницаемом чехле, а также рассчитать и взять достаточный запас топлива на всё время пути.