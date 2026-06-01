В Магаданской области с 1 июня открылась навигация для гребных маломерных судов

В Магаданской области с 1 июня официально стартовал сезон навигации для маломерных судов гребного типа. Спасатели напомнили судоводителям о необходимости соблюдения правил безопасности и ответственности за их нарушение. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области, прежде чем отправиться в плавание, необходимо убедиться в готовности судна. Лодка должна пройти техническое освидетельствование, а права на её управление — быть действительными. Без этих условий выход на воду запрещён. Спасательные жилеты обязательны для всех, кто находится на борту, — жилет должен быть надет и надёжно зафиксирован. На случай непредвиденной ситуации необходимо иметь заряженный мобильный или спутниковый телефон в водонепроницаемом чехле, а также рассчитать и взять достаточный запас топлива на всё время пути.
Во время движения судоводитель обязан строго соблюдать скоростной режим, быть готовым предоставить документы для проверки сотрудникам ГИМС МЧС России и немедленно прекратить движение по требованию инспектора. Пренебрежение правилами не только опасно, но и наказуемо. К наиболее серьёзным нарушениям относятся управление судном в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие спасательных жилетов на людях, находящихся на борту, и эксплуатация судна без прохождения технического освидетельствования или с просроченными документами.
В 2025 году государственными инспекторами по маломерным судам к ответственности были привлечены 54 судоводителя. В случае происшествия на воде необходимо немедленно звонить по номерам 112 или 101.
