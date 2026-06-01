Эксперт назвала ряд банальных ошибок лишающих выпускников баллов на ЕГЭ

Основной причиной потери баллов у большинства выпускников на едином государственном экзамене (ЕГЭ) является халатное отношение к тестовой части, заявила в интервью NEWS.ru преподаватель русского языка онлайн-школы «ЕГЭLand» Анастасия Болгова.
По словам эксперта, именно на начальных заданиях школьники чаще всего допускают досадные промахи, которые ставят крест на шансах получить высокий балл.
«Ученики теряют очки не на финальных, сложных задачах, а в базовой, вступительной части ОГЭ и ЕГЭ. Ключевая проблема заключается в психологии: к трудным вопросам выпускники подходят со всей серьёзностью — ожидают подвоха, усердно тренируются и морально настраиваются на долгую работу. В то же время тестовый блок ошибочно воспринимается как нечто элементарное, из-за чего уровень концентрации падает до минимума», — пояснила Болгова.
Эксперт подчеркнула, что базовая часть экзамена, хоть и строится на стандартной школьной программе, от этого не становится простой. Для её успешного выполнения недостаточно механического заучивания правил; необходимо детально разобраться в структуре каждого конкретного задания и довести до автоматизма пошаговый алгоритм его решения.
«Тестовые вопросы действительно опираются на фундаментальные темы, но это не делает их простыми. Чтобы справиться с ними, нужно понимать внутреннюю логику и механизм проверки. Часто ошибки возникают из-за того, что выпускник не до конца вникает в формулировку или теряется в структуре вопроса. Особенно остро эта проблема стоит в русском языке, где привычная тема может быть подана в нестандартной оболочке. Поэтому школьнику критически важно заранее изучить все типы заданий, понять принцип их построения и отработать чёткую схему действий», — заключила Болгова.
