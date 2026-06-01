Нижегородцы смогут увидеть единственную яркую комету лета даже в бинокли

С 9 на 10 июня Юпитер и Венера окажутся особенно близко друг к другу. Их угловое расстояние составит всего 1,6 градуса, что немного больше видимого размера лунного диска. Маслов отметил, что эти планеты уже можно наблюдать по вечерам в западной части неба. С каждым днем расстояние между ними будет сокращаться, и к моменту соединения они будут располагаться совсем рядом.