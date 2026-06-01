Нижегородцы смогут увидеть единственную яркую комету лета даже в бинокли

Этим летом россияне смогут наблюдать захватывающие астрономические явления. Как сообщил ТАСС инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов, в июне и августе на ночном небосводе можно будет наблюдать яркую комету и соединения Юпитера с Венерой и Меркурием.
Соединения планет.
С 9 на 10 июня Юпитер и Венера окажутся особенно близко друг к другу. Их угловое расстояние составит всего 1,6 градуса, что немного больше видимого размера лунного диска. Маслов отметил, что эти планеты уже можно наблюдать по вечерам в западной части неба. С каждым днем расстояние между ними будет сокращаться, и к моменту соединения они будут располагаться совсем рядом.
Ещё одно интересное событие произойдет в ночь с 14 на 15 августа, когда Юпитер окажется рядом с Меркурием. Обычно соединения с Меркурием происходят на слишком малом угловом расстоянии от Солнца и остаются невидимыми для наблюдателей. Однако в этот раз Меркурий будет находиться на значительном расстоянии от Солнца, что позволит увидеть его на утреннем небе.
Комета 10P/Tempel 2.
Одной из самых ярких астрономических новостей лета 2026 года станет появление кометы 10P/Tempel 2. Эту комету, также известную как комета Темпеля 2, можно будет увидеть даже в любительские телескопы и бинокли. Она относится к короткопериодическим кометам и была открыта в 1873 году немецким астрономом Эрнстом Темпелем.
Комета 10P/Tempel 2 обладает периодом обращения вокруг Солнца около 5,3 года. В 2026 году она достигнет максимума блеска в конце июля — начале августа. Ее яркость составит около 8-й величины, что делает ее заметной даже на фоне ночного неба.
Маслов подчеркнул, что в первой половине лета светлые ночи могут затруднить наблюдение за кометой. Однако во второй половине лета, когда она станет ярче, ее можно будет увидеть лучше. Комета будет выглядеть как сферический туманный объект с небольшим хвостом.