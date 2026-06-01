Традиционные семейные ценности объединяют российское общество, заявил Путин

МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Традиционные семейные ценности — важнейшие вещи, которые объединяют российское общество, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник проводит в Кремле встречу с семьями, награжденными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня».
«Сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду — все это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество, передаются из поколения в поколение, помогают нам вместе уверенно идти вперед», — сказал Путин в ходе встречи.