Три десятка семейных альбомов: калининградские лицеисты создали фильм о родных, приехавших в регион в 1940-х (видео)

«Для меня этот проект очень личный. Готовя материалы для него вместе с дочкой, мы перебирали старые потрескавшиеся фотографии, всматривались в лица людей, которых уже давно нет рядом, вспоминали семейные истории, — рассказала одна из его участниц, журналист Татьяна Батыршина. — Два моих прадеда вместе со своими семьями приехали сюда в 1945 и 1946 годах. Они поднимали город из руин, участвовали в восстановлении целлюлозно-бумажного комбината. Их дети всю жизнь трудились на благо этого края. Здесь родились и живём мы — их внуки, правнуки и праправнуки. Поэтому мне всегда неприятно слышать рассуждения некоторых новых жителей области о том, что здесь якобы все “понаехи”. Я не понаех. Это моя земля, моя родина. И другой родины у меня нет. Я не хочу туда, где лучше. Я хочу, чтобы лучше становилось здесь, у нас, на моей родной земле».