Три десятка семейных альбомов: калининградские лицеисты создали фильм о родных, приехавших в регион в 1940-х (видео)

В Калининграде подвели итоги регионального проекта «Семейные страницы в истории родного края», посвящённого 80-летию образования области и первым переселенцам. Торжественная церемония состоялась 29 мая, сообщает корреспондент «Клопс».
Организаторами проекта выступили экономический лицей «Ганзейская ладья», региональное отделение Ассоциации негосударственного образования и областной институт развития образования. На протяжении нескольких месяцев школьники и их родители исследовали семейные архивы, пересматривали старые альбомы и записывали воспоминания старших родственников. Благодаря этой работе удалось восстановить десятки личных историй о том, как первые жители послевоенной Калининградской области обустраивали быт, восстанавливали разрушенное хозяйство, строили дома, школы и предприятия.
Как рассказала директор «Ганзейской ладьи», кандидат педагогических наук Марина Ильина, итогом большой исследовательской работы стали 24 памятные открытки, созданные на основе семейных архивов участников.
«Я сама историк и учитель истории, преподаю в нашем лицее, — отметила она. — Когда речь заходит о так называемой живой или семейной истории, она становится близка детям. Их глубоко трогают рассказы о том, что делали их прадеды, деды, отцы, чем они жили и чем гордились. Я вижу, как меняется ребёнок, когда рассказывает о подвигах или просто о честном труде своих родных. В такие моменты появляется чувство сопричастности и гордости за свою семью».
По словам Марины Ильиной, поначалу организаторы проекта сомневались, будут ли люди приносить семейные фотографии, найдут ли время поделиться воспоминаниями.
«Но результат превзошёл ожидания, — подчеркнула она. — Нам передали около трёх десятков семейных альбомов и воспоминаний, причём часть материалов мы ещё даже не успели оцифровать. Эти подборки планируется использовать на уроках и различных воспитательных мероприятиях. Я надеюсь, что наш проект вдохновит другие семьи бережнее хранить память о своих предках. Мы со своей стороны будем всячески этому способствовать».
Особенностью проекта стало использование современных цифровых технологий. Старые фотографии, многие из которых сохранились лишь в единственном экземпляре, были оцифрованы и восстановлены. Некоторые снимки получили новую жизнь благодаря таким технологиям.
В церемонии презентации проекта участвовали сами первые переселенцы — известные в Калининградской области люди. Нина Гадасюк, которая живёт в области с 1946 года и 16 лет возглавляла горздрав Калининграда, рассказала, как создавалась система здравоохранения региона, как оборудовались поликлиники в различных микрорайонах и проводился санитарный контроль.
Людмила Меньшуткина переехала в область по распределению в 1947 году и работала в системе общественного питания, потом много лет преподавала в кулинарном училище. Она поделилась воспоминаниями, как жили первые переселенцы и как на заре становления региона здесь преодолевались трудности со снабжением.
Инженер Александр Шебалин в Калининградской области — с 1946 года. Он работал на заводе «Кварц» и рассказал о становлении промышленности.
Как подчеркнула Марина Ильина, проект будет развиваться. На странице во «ВКонтакте» планируют публиковать воспоминания первых переселенцев. Многие семьи учеников лицея также хотят присоединиться к акции.
«Для меня этот проект очень личный. Готовя материалы для него вместе с дочкой, мы перебирали старые потрескавшиеся фотографии, всматривались в лица людей, которых уже давно нет рядом, вспоминали семейные истории, — рассказала одна из его участниц, журналист Татьяна Батыршина. — Два моих прадеда вместе со своими семьями приехали сюда в 1945 и 1946 годах. Они поднимали город из руин, участвовали в восстановлении целлюлозно-бумажного комбината. Их дети всю жизнь трудились на благо этого края. Здесь родились и живём мы — их внуки, правнуки и праправнуки. Поэтому мне всегда неприятно слышать рассуждения некоторых новых жителей области о том, что здесь якобы все “понаехи”. Я не понаех. Это моя земля, моя родина. И другой родины у меня нет. Я не хочу туда, где лучше. Я хочу, чтобы лучше становилось здесь, у нас, на моей родной земле».
