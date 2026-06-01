С Дона экспортировали 26 тонн кормов и молочной продукции в Абхазию

Из Ростовской области экспортировали более 26 тонн кормов и молочной продукции в Абхазию. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора. С 18 по 22 мая 2026 года специалисты управления в местах полного таможенного оформления Ростовской области досмотрели и оформили три партии подконтрольной госветнадзору продукции общим весом 26,2 тонны для экспорта в Абхазию. С территории региона отправились корма для непродуктивных животных (16,3 тонны) и готовая молочная продукция (9,9 тонны).Вся продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и полностью соответствует требованиям страны-импортёра. Качество и безопасность товаров подтверждены результатами лабораторных исследований. По данным мониторинга, нарушений в законности происхождения экспортируемой продукции не выявлено. Грузы получили все необходимые документы для вывоза.
