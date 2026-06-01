Госэкспертиза одобрила строительство школы для одаренных детей на Бору

Проект школы для одаренных детей им. Негина на Бору получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом появилась в ГИС ЕГРЗ 29 мая.
Проектную документацию для строительства новой школы подготовили ООО «СтройИнжиниринг» и ООО «Адапт Дизайн». Заказчиком выступает ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик». Комплекс будет расположен на улице Перевоз около озера Бездонное.
Напомним, что школа-пансион имени Е. А. Негина будет работать круглый год. Обучение будет начинаться с 7 класса, а для поступления потребуется пройти предварительный отбор. Учреждение будет рассчитано на 800 учеников.
В состав комплекса войдут здание школы, два корпуса пансиона, футбольное поле, ФОК и бассейн. Для строительства выделили участок площадью 8,3 га. Рядом также разместится парковка на 500 мест, парк, пешеходный мост и яхт-клуб.
