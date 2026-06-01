Путин рассказал о поддержке тех, кто переезжает в Россию

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин Путин заявил, что власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности.
Глава государства в понедельник проводит в Кремле встречу с семьями, награжденными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня».
«Особенно отмечу и то, что в целом ряде стран, к сожалению, традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить. И мы будем оказывать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию. Добро пожаловать», — сказал Путин в ходе встречи.