Подростка из Шарыповского округа осудили за жестокое избиение сверстника

В Шарыповском муниципальном округе суд вынес приговор молодому человеку, который вместе с приятелем избил сверстника. На момент рассмотрения дела подсудимый уже достиг совершеннолетия.

Инцидент произошёл летом 2025 года в селе Березовское. По данным суда, конфликт между подростками начался со словесной ссоры, однако быстро перерос в драку. Один из участников несколько раз ударил оппонента по лицу, после чего к нему присоединился второй подросток.

Во время нападения потерпевшего били руками по лицу, телу и рёбрам. От одного из ударов он потерял равновесие и упал на землю. Однако избиение на этом не закончилось — нападавшие продолжили наносить удары.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, пострадавший получил двусторонний перелом нижней челюсти. Эти травмы были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

Суд признал одного из участников нападения виновным и назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

