Путин пожелал родителям и детям счастья и благополучия

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День защиты детей пожелал счастья и благополучия родителям и детям.
«Поздравляю вас всех с праздником! Хочу пожелать вам всем счастья, благополучия, успехов. И родителям, и детям, большим и маленьким», — сказал Путин во время встречи с семьями, награжденными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня».
Российский лидер подчеркнул, что государство со своей стороны продолжит работу по всем направлениям, которые важны и значимы для для семей страны. К таким направлениям Путин отнес качественное и современное образование, здравоохранение, в том числе детское, комфортную среду для жизни в городах и поселках, а также возможности для развития и самореализации, чтобы каждый ребенок мог найти дело, раскрывающее по максимуму его способности.