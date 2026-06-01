На Дону объем выбросов предприятий и транспорта снизился на 20%

Исследование показало, что основными источниками выбросов в атмосферу являются индустриальные и сырьевые регионы. В 2025 году Красноярский край занял первое место, выбросив 2,3 млн т загрязняющих веществ, что составляет 10,8% от общего объема выбросов в стране. Второе место досталось Кемеровской области с выбросами в 1,5 млн т, или 7,1% от общего показателя. На третьем месте оказался Ханты-Мансийский автономный округ, выбросивший 1,2 млн тонн, что составляет 5,9% от совокупных выбросов.