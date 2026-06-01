Силовики изъяли у двух жителей Дзержинска нелегальный табак на 10 млн рублей

Двух жителей Дзержинска обвиняют в незаконной торговле табачной продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Нижегородской области.
Злоумышленники хранили и продавали табак без маркировки и нанесения информации, предусмотренной российским законодательством. Силовики изъяли из незаконного оборота продукцию на сумму более 10 млн рублей.
В отношении нарушителей завели уголовное дело. Теперь следствие будет искать возможных соучастников и устанавливать все обстоятельства преступления.
Напомним, полицейские изъяли нелегальный алкоголь почти на четыре млн рублей на Бору. Спиртным неизвестного происхождения торговали соседи по гаражному кооперативу.