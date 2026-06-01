Путин назвал родительство самым большим счастьем для человека

Ранее на этой же встрече Путин заявил, что традиционные семейные ценности относятся к важнейшим вещам, которые объединяют российское общество. Он также отметил, что число многодетных семей в России растёт, и назвал такую динамику отрадной. Кроме того, президент пообещал поддержку тем, кто приезжает в Россию ради сохранения традиционных семейных ценностей.