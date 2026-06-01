Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белстат назвал самые популярные имена в Беларуси

Белстат сказал, как белорусы чаще всего называют детей.

Источник: Комсомольская правда

В Белстате опубликовали рейтинг самых популярных имен в Беларуси.

Так, в статистическом обзоре к Международному дню защиты детей сообщили самые популярные имена мальчиков и девочек в Беларуси.

Так, своих сыновей белорусы чаще всего называют Михаилом, Александром, Матвеем, Тимофеем. Среди девочек самые часто встречающиеся имена — София, Мария, Анна и Ева.

К слову, в Беларуси каждый пятый житель страны — ребенок. На 1 января 2026 года в республике было свыше 1,716 миллиона детей. Из которых 81,4% живут в городах и 18,6% — в деревне. На 1000 мальчиков в Беларуси приходится 951 девочка.

Кстати, адвокаты сказали, как белорусам узнать точное время своего рождения.

Еще проверка прошла в магазинах «Электросила» и «5 элемент».