Белстат назвал самые популярные имена в Беларуси

В Белстате опубликовали рейтинг самых популярных имен в Беларуси.
Так, в статистическом обзоре к Международному дню защиты детей сообщили самые популярные имена мальчиков и девочек в Беларуси.
Так, своих сыновей белорусы чаще всего называют Михаилом, Александром, Матвеем, Тимофеем. Среди девочек самые часто встречающиеся имена — София, Мария, Анна и Ева.
К слову, в Беларуси каждый пятый житель страны — ребенок. На 1 января 2026 года в республике было свыше 1,716 миллиона детей. Из которых 81,4% живут в городах и 18,6% — в деревне. На 1000 мальчиков в Беларуси приходится 951 девочка.
