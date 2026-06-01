На Морском бульваре в Балтийске открыли долгожданный туалет

На Морском бульваре в Балтийске открыли общественный туалет. Об этом журналистам рассказала глава Балтийского округа Нина Фёдорова.
Под общественный туалет восстановили и переоборудовали здание бывшей спасательной службы Пиллау на пересечении ул. Красной Армии и Морского бульвара. Там также открылся туристический информационный центр. Стоимость посещения туалета — 50 рублей.
По словам министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, платными общественные туалеты делают не ради прибыли.
«Те туалеты, которые платные, они же платные не просто так. Все те деньги, которые там зарабатываются, они идут на ту же самую пляжную инфраструктуру, воду, туалеты, чтобы они вообще были и т.д. Т.е. это не делается ради какой-то прибыли. Это делается только ради поддержания инфраструктуры», — отметил Ермак во время выезда по областным пляжам.
Восстановить старинное здание спасательной службы и сделать там туалет власти округа обещали ещё в 2020 году. Работы планировали начать в 2021-м.
Здание спасательной службы Пиллау было построено в XIX веке (приблизительно в 1865 году). Оно предназначалось для оказания помощи судам, терпящим крушение в акватории порта. В самом здании хранились лодки спасателей. В годы Великой Отечественной войны оно использовалось как склад и оборонительное сооружение.
В последние годы вопрос с общественными туалетами в Балтийске стоял настолько остро, что власти даже составляли карту, подробно рассказывая, «в какую сторону бежать, если во время прогулки захотелось в туалет». По словам Андрея Ермака, кафе и гостиницы также не должны отказывать желающим посетить уборную.