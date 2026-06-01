Открытие памятника Алексею Балабанову в Екатеринбурге перенесли на 16 июня

Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске (Екатеринбург). На Свердловской киностудии он начинал работать в 1980-х ассистентом режиссера, а его режиссерский дебют — фильм «Раньше было другое время» — состоялся в 1985-м. Позже переехал в Санкт-Петербург. Наиболее известен картинами «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Груз 200», «Про уродов и людей». Умер 18 мая 2013 года от сердечной недостаточности в возрасте 54 лет.