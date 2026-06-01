Апелляция поддержала отказ в выдаче «Сталагмит-Экскурс» лицензии на использование Мечкинской пещеры

1 июня Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы рассмотрел жалобу экс-оператора Кунгурской пещеры ООО «Сталагмит-Экскурс» и оставил решение суда первой инстанции без изменений. Об этом сообщает краевое минприроды. Ранее общество пыталось оспорить решение комиссии Роснедр от 2 сентября 2025 года. В этот день комиссией была одобрена заявка дирекции особо охраняемых территорий Пермского края на выдачу лицензии для использование особо охраняемого геологического объекта «Мечкинская пещера». С аналогичной просьбой в Роснедра обращалось и ООО «Сталагмит Экскурс», однако получило отказ, который решило оспорить в судебном порядке.