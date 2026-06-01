Суд подыграл «Вагнеру»

Как ранее писал «Ъ-Ростов», мать 28-летнего Вячеслава К. Елизавета рассказывала СМИ, что ее сын состоял в ЧВК «Вагнер» и участвовал в военных конфликтах в Сирии и Африке, а затем был направлен в зону СВО. Ночью 3 сентября Вячеслав гулял со своей девушкой в парке им. Ленина в Батайске. По словам его матери, рядом с кафе «Клевер» боец встретил одноклассника и остановился с ним поговорить. Заметив, что за ними наблюдает неизвестный, Вячеслав спросил, что тому нужно. После этого из кафе вышла группа людей, которые избили Вячеслава. «Он сказал им: “Пацаны, я на фронте вас защищаю”», — рассказывала мать потерпевшего. Но его слова якобы вызвали новый всплеск агрессии нападавших.