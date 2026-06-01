Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атанасов и Варлаков переходят из нижегородского «Торпедо» в СКА

Переход состоялся в рамках обмена между двумя клубами.

Нижегородское «Торпедо» и санкт-петербургский СКА согласовали обмен: в состав армейцев отправились нападающий Василий Атанасов и защитник Арсений Варлаков, в автозаводский клуб, как сообщалось ранее, перешёл форвард Матвей Поляков.

Атанасов стал ключевой фигурой в атаке «Торпедо» в последние сезоны. В прошедшем чемпионате он набрал 40 (23+17) очков в 72 матчах и регулярно участвовал в ключевых сменах команды. Форвард также становился обладателем Кубка Харламова 2023 в составе нижегородской «Чайки».

В прошедшем сезоне Варлаков провел в КХЛ за «Торпедо» восемь матчей. В 2025 году он становился чемпионом ВХЛ в составе «Торпедо Горький».

Нижегородское «Торпедо» поблагодарило игроков за сезоны, проведенные в клубе.