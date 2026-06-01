Навигация скоростных судов «Валдай» началась в Саратовской области с 1 июня

Навигация скоростных судов «Валдай» началась на Волге в Саратовской области с 1 июня. Как сообщает 450media.ru.
Первые рейсы уже отправились от причалов к своим конечным остановкам.
В текущем сезоне для пассажиров доступны три направления:
— От речного вокзала Самары до села Ширяево;
— От пристани «Поляна им. Фрунзе» также до Ширяева;
— От речного вокзала Самары до Винновки.
Движение по данным маршрутам будет осуществляться в ежедневном режиме. Продолжительность поездки составит не более 45 минут. Работа водного транспорта запланирована до завершения летнего периода.
