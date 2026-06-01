МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил программы поддержки семей со стороны бизнеса и крупных работодателей: они формируют собственные программы поддержки семей.
Глава государства в понедельник проводит в Кремле встречу с семьями, награжденными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня». Президент особо отметил, что в целом ряде стран традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить, но государство готово оказать помощь тем, кто выбирает переехать в Россию для воспитания детей.
«Мы в целом стремимся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше. Последовательно выстраиваем наши национальные проекты вокруг интересов семей с детьми. Свои собственные решения, программы поддержки формируют и бизнес, и крупные работодатели», — сказал Путин в ходе встречи.